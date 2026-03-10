Исторический дом на улице Володарского в Серпухове получил охранный статус
Главное управление культурного наследия Подмосковья утвердило новый предмет охраны объекта культурного наследия. Жилой дом, построенный в середине XIX века, находится на улице Володарского в Серпухове.
Документ содержит список архитектурных и исторических характеристик, которые подлежат обязательному сохранению. Среди них — элементы на пересечении улиц Володарского и Ситценабивной, композиция двухэтажного дома, конфигурация крыши, оформление фасадов, оконные и дверные проемы, а также структура помещений внутри здания.
Среди конструктивных элементов, которые необходимо сохранить, — капитальные стены, перекрытия, лестничный марш и детали декоративного убранства.
Здание середины XIX века считается характерным примером исторической архитектуры города.