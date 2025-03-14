Исторический дом на улице Комсомольской в Коломне получил охранный статус

Главное управление культурного наследия Подмосковья утвердило новый предмет охраны объекта культурного наследия. Это городская усадьба начала XIX века в центральной части Коломны. Охранный статус позволит сохранить историческое здание, приспособленное для современного использования.

Раньше в состав усадьбы входили главный дом с воротами и калиткой, дом для прислуги, хозяйственный флигель и деревянные сараи в глубине двора.

По сведениям жителей, до революции усадьбой владел некий мясник Потапов. Заказчик и строитель здания неизвестны.

Главный фасад двухэтажного здания украшен ризалитом и накладным портиком из четырех пилястр (плоских вертикальных выступов) в уровне первого этажа. Со стороны боковых фасадов расположены наружные контрфорсы (дополнительные опоры) конца XIX века.

В настоящее время это многоквартирный дом.