Исторический детский сад в Сергиевом Посаде: от строительства до наших дней

В День защиты детей мы хотим рассказать об уникальном здании, ставшем символом заботы о подрастающем поколении. Речь идет о детском саде фабрики имени Розы Люксембург в Сергиевом Посаде, строительство которого началось в июле 1937 года и завершилось всего за 5 месяцев. Торжественное открытие состоялось 12 декабря того же года.

Это было первое в городе детское учреждение, для которого построили совершенно новое здание, отвечающее требованиям времени. В августе 1939 года журнал «СССР на стройке» посвятил несколько страниц превращению Сергиевского Посада в социалистический Загорск. На одном из разворотов был запечатлен этот детский сад — красивое, светлое здание с кованым балкончиком, аккуратными клумбами и играющими на пороге детьми.

В архитектуре здания гармонично сочетались строгие элементы конструктивизма и изящество традиционного классицизма.

В 1997 году здание передали Сергиево-Посадскому историко-художественному музею-заповеднику. Сегодня здесь располагается краеведческий корпус.

Официальное признание его исторической и культурной ценности состоялось в 2016 году: здание было включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Подробнее в [ЕГРОКН](https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/68/541070).