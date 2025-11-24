Исторический детский городок восстановят по просьбе жителей в Сергиевом Посаде
В микрорайоне Ферма, где расположена уникальная детская площадка, построенная в советское время силами военнослужащих, состоялся рабочий визит главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой и ее заместителей. Встреча с местными жителями была посвящена обсуждению восстановления и благоустройства этого ценного объекта.
Детский городок, построенный в 1987 году и отмеченный бронзовой медалью ВДНХ, имеет особую ценность для жителей Сергиева Посада. Это не просто игровая зона, а часть истории, напоминание о труде и энтузиазме тех, кто его создавал. Сохранившиеся до наших дней подобные объекты — большая редкость, что делает эту площадку еще более значимой.
По итогам диалога с жителями было принято решение о проведении комплексного обследования всех конструкций. Специалисты оценят их текущее состояние и безопасность, что позволит определить объем необходимых работ — от капитальной реконструкции до частичного укрепления.
Параллельно с этим будет проведено благоустройство прилегающей территории. Главная цель — вернуть детскому городку его первозданный вид, обеспечив при этом полное соответствие современным требованиям безопасности.
Особую поддержку проекту оказала Елена, дочь одного из создателей площадки, Сергея Ивановича Хмеля. Она выразила готовность предоставить ценные чертежи и документы, которые станут неоценимой помощью в процессе реставрации.
Это сотрудничество позволит максимально точно воссоздать исторический облик детского городка, сохранив его уникальную атмосферу.