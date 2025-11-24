Исторический детский городок восстановят по просьбе жителей в Сергиевом Посаде

В микрорайоне Ферма, где расположена уникальная детская площадка, построенная в советское время силами военнослужащих, состоялся рабочий визит главы Сергиево-Посадского округа Оксаны Ерохановой и ее заместителей. Встреча с местными жителями была посвящена обсуждению восстановления и благоустройства этого ценного объекта.

Детский городок, построенный в 1987 году и отмеченный бронзовой медалью ВДНХ, имеет особую ценность для жителей Сергиева Посада. Это не просто игровая зона, а часть истории, напоминание о труде и энтузиазме тех, кто его создавал. Сохранившиеся до наших дней подобные объекты — большая редкость, что делает эту площадку еще более значимой.

По итогам диалога с жителями было принято решение о проведении комплексного обследования всех конструкций. Специалисты оценят их текущее состояние и безопасность, что позволит определить объем необходимых работ — от капитальной реконструкции до частичного укрепления.

Параллельно с этим будет проведено благоустройство прилегающей территории. Главная цель — вернуть детскому городку его первозданный вид, обеспечив при этом полное соответствие современным требованиям безопасности.