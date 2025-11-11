Исторический час в память о князе Пожарском провели для студентов в Воскресенске

Мероприятие под названием «Имя Пожарского на воскресенской земле» состоялось в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Перед учащимися Российской академии туризма выступили депутат окружного совета Дмитрий Муконин и участник СВО Юрий Савченко.

Гости отметили огромное значение событий 1612 года, которые и сегодня служат для всех примером мужества и источником патриотизма. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала студентам о Смутном времени и решающей роли победы Второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

Молодые люди посмотрели фрагмент фильма «Минин и Пожарский», а экскурсовод учреждения «Парки городского округа Воскресенск». Ирина Рябцева рассказала о связи рода Пожарских с воскресенской землей. В Подмосковье юный князь постигал азы жизни и военного искусства. Память о князьях Беклемишевых-Пожарских хранят села Марчуги, Петровское, деревни Городищи, Глиньково и Косяково.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Единой России» «Успех V единстве поколений» и партийного проекта «Культура малой Родины».