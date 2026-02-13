Исторический час провели в библиотеке Воскресенска

В Воскресенске прошел исторический час, посвященный 95-летию со дня рождения АО «Воскресенские минеральные удобрения». Мероприятие состоялось 12 февраля в отделе краеведения Центральной библиотеки им. Инны Гофф и собрало ветеранов предприятия, чьим трудом создавалась слава одного из ведущих химических заводов страны.

Сегодня АО «Воскресенские минеральные удобрения» входит в Объединенную химическую компанию «Уралхим» — одного из крупнейших игроков на рынке минеральных удобрений России.

Особое место в программе заняли воспоминания людей, посвятивших предприятию десятилетия жизни. Перед гостями выступили почетный гражданин Воскресенска, первый заместитель генерального директора, секретарь партийного комитета Александр Родионов; почетный химик, кандидат технических наук, главный метролог химкомбината Николай Туманов; заместитель генерального директора по экономике и финансам, секретарь комитета комсомола Владимир Хорохорин. Каждый из них поделился личными историями, связанными с развитием производства и становлением городского округа.

К юбилейной дате сотрудники отдела краеведения подготовили книжно-иллюстративную выставку, отражающую ключевые этапы истории предприятия. Николай Туманов передал в дар библиотеке свою новую книгу «Моя жизнь. Моя история. Мои воспоминания. Прошлое и настоящее».

Завершилась встреча краеведческим квизом «Это наша с тобой биография». Две команды соревновались в знании истории химкомбината и города. По итогам интеллектуальной игры победила дружба.