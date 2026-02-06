Исторический час «Приговоренные к бессмертию» прошел в Воскресенске

Мероприятие посвятили юбилеям со дня рождения поэтов Мусы Джалиля и Ахмета Симаева, жизнь которого связана с Воскресенском. В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф собрались краеведы и литераторы, представители ветеранских организаций и мусульманских общин из Коломны и Воскресенска.

Участников встречи поприветствовали депутаты окружного совета Жанна Мишина и Дмитрий Муконин. Ведущий методист отдела краеведения Елена Розанова рассказала о жизни и творчестве Мусы Джалиля.

Писатель и краевед Виктор Лысенков, автор книги «Ахмет Симаев — журналист, подпольщик, соратник Мусы Джалиля», рассказал, о жизненном пути и подвиге легендарного земляка. Он поделился воспоминаниями о том, как собирались документы, фотографии, воспоминания о сотруднике воскресенской районной газеты «Коммунист» Ахмете Симаеве.

Ветеран труда Евгения Змовленко прочитала стихотворение Мусы Джалиля из «Моабитской тетради». Председатель совета ветеранов округаа, почетный гражданин Воскресенска Василий Дацюк отметил важность таких встреч.