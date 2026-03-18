Исторический час к годовщине воссоединения Крыма с РФ прошел в Воскресенске

Мероприятие под названием «Крым: возвращение в родную гавань» состоялось в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Во встрече приняли участие активисты «Движения первых», депутаты окружного совета Жанна Мишина и Дмитрий Муконин, участник СВО Юрий Савченко.

Почетные гости напомнили старшеклассникам лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова и студентам Воскресенского института туризма о важности исторического события и подчеркнули, что этот день навсегда останется в истории России символом народного единства и справедливости.

Сотрудники отдела обслуживания библиотеки рассказали о героическом прошлом Крыма, культурных традициях и событиях, объединяющих Россию с Крымским полуостровом. Участники исторического часа вспомнили основные этапы истории Крыма, а также поэтов и писателей, которые восхищались природой полуострова, вдохновлялись его прошлым и многонациональной культурой. В завершение мероприятия ребята смогли проверить свои знания в викторине «Наш Крым».

Исторический час в преддверии 12-й годовщины воссоединения Крыма с Россией провели в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».