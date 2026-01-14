Исторический бал пройдет в усадьбе Лыткарина

Лыткаринский историко-краеведческий музей объявил о проведении одного из самых ярких событий зимнего сезона — исторического бала «Магия зимы». Мероприятие, которое пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, призвано возродить традиции русского дворянства.

Торжество развернется 24 января в интерьерах Главного дома старинной усадьбы Лыткарина. Главными героями вечера станут участники клуба исторического танца «Лыткаринский Реверанс». В сопровождении живой музыки артисты представят детальную реконструкцию бальной программы начала XIX столетия — эпохи ампира, изящества и строгого этикета.

Гости познакомятся с популярными играми и салонными развлечениями позапрошлого века, в завершение вечера каждый участник получит специальный подарок от музея.

«Наша задача — стереть границы между прошлым и настоящим. Мы стремимся не просто показать эпоху, а позволить гостям прочувствовать ее изнутри — через музыку, ритм движений и негласные правила дворянских собраний. Это будет настоящее путешествие во времени», — сообщили организаторы.

Бал пройдет 24 января в 17:00, по адресу: квартал 7, дом № 6, Главный дом усадьбы.