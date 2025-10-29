Исторические стенды установили в Павловском Посаде

Городской парк Павловского Посада, расположенный на улице Кирова, 85, стал еще одним центром притяжения для жителей и гостей округа. Здесь появилась аллея, посвященная истории и выдающимся личностям округа.

«Вдоль одной из центральных дорожек парка были установлены десять металлических стендов, каждый из которых представляет собой информационный модуль, призванный погрузить посетителей в увлекательное прошлое округа. На лицевой стороне стендов размещены ключевые факты, знаковые фотографии и основные даты, повествующие о становлении города, его развитии, а также о знаменитых жителях», — сообщили в администрации округа.

Для тех, кто желает узнать больше, предусмотрена интерактивная составляющая. Каждый стенд оснащен QR-кодом, отсканировав который с помощью смартфона, посетители получат доступ к расширенной информации на специальном онлайн-ресурсе. Там они смогут найти дополнительные тексты, эксклюзивные фотографии, а также видеоматериалы.