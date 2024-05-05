Костюмы конца XIX века покажут на выставке в Балашихе 15 мая | 360°

Подмосковье 05 мая 2024, 16:47 Костюмы конца XIX века покажут на выставке в Балашихе 15 мая Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Настоящие образцы народных костюмов 18-20 веков представят на выставке в Историко-краеведческом музее Балашихи. Частную коллекцию предоставит фольклорист и педагог Елена Морозова.

Выставка исторических народных костюмов пройдет в Балашихе 15 мая. Гостей и жителей города ждут в историко-краеведческом музее. Представлены будут наряды и текстиль конца 19 — начала 20 веков из разных регионов страны.

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На выставке «Краса и сила» буду повседневные, праздничные, крестьянские и модельные наряды. В таких ходили в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Курской, Нижегородской и других областях. Также можно будет увидеть костюмы старообрядцев из Южного Казахстана.

Выставка пройдет в историко-краеведческом музее по адреса улица Ленина, 53.

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