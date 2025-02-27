Исторические лекции прочитают в Музее Пушкина 1 марта

Мероприятия, посвященные литературе и истории, пройдут 1 марта в большевяземском Музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина. Программы будут вести эксперты — старший научный сотрудник и архитектор Алексей Смирнов, а также старший научный сотрудник и знаток творчества Пушкина Михаил Гладилин.

Алексей Смирнов прочтет лекцию на тему «Вяземское складочно-потребительское общество. Крестьянский театр в Вяземах» в 12:00. Это мероприятие пройдет в усадьбе Вяземы в Детском центре.

Стоит отметит, что в тот же час в цокольном этаже дворца Михаил Гладилин проведет чтение и обсуждение со слушателями малоизвестного произведения А. С. Пушкина «Сцены из рыцарских времен».

Билеты в Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина можно приобрести через сайт или с использованием Пушкинской карты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.