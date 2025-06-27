Историческая викторина ко Дню памяти и скорби прошла в Богородском округе

Мероприятие было посвящено одной из самых трагических дат в истории России — Дню памяти и скорби. Квиз-игра состоялась в Богородском округе в рамках проекта «Умные каникулы», объединив школьников, родителей и почетных гостей в честной интеллектуальной борьбе.

Ребята и взрослые отвечали на сложные вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В игре приняли участие команды седьмых и восьмых классов из центра образования № 5 и центра образования «Богородский», а также сборная родителей.

Специальным гостем стал председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов, который не просто поддержал участников, но и вошел в состав родительской команды. По итогам напряженной борьбы были определены победители и призеры.

Такие мероприятия не просто объединяют, но и сохраняют память о героическом прошлом, помогая молодому поколению лучше понимать историю своей страны.