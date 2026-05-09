Историческая реконструкция в парке «Патриот» посвятила событие годовщине Победы

В парке «Патриот» прошла историческая реконструкция «В логове зверя», которая была посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи людей из разных регионов собрались, чтобы увидеть это событие. Многие принесли с собой портреты своих прадедов.

Жительница Серпухова Ирина Лукашина рассказала о своем прадеде Мистюкове Иване Павловиче: «На портрете у меня мой прадед Мистюков Иван Павлович. 22 июня 1941 года в Серпухове его призвали на фронт, в августе 41-го он попал в плен, у него было ранение в ногу. Только в 1945 году его освободили, и он вернулся домой».

Реконструкция включала в себя не только наземные действия, но и авиационные сцены. Зрители смогли увидеть фигуры высшего пилотажа и моменты авианалетов на противника. События, которые развернулись у главного храмового комплекса, завораживали своей реалистичностью и динамикой. Кульминацией стало объявление о победе над врагом.