Историческая реконструкция чеховского сада начнется в Мелихове 14 сентября

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» начал реализацию проекта «ЧеховСад: 4.0». Его цель — восстановить исторический яблоневый сад писателя с сохранением первоначального сортового состава, мест посадки и традиций выращивания растений.

Проект музей-заповедник реализует совместно с РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Специалисты академии помогают подобрать исторические сорта яблонь, подготовить посадочный материал и провести посадочные работы.

Название проекта связано не только с садом в Мелихове. В музее отмечают, что оно объединяет материальное и творческое наследие Чехова — созданные им ландшафты, в том числе мелиховский и ялтинский сады, а также литературные произведения, письма и связанные с ними театральные, литературные и кинематографические работы.

Исторический яблоневый сад в Мелихове уже дважды восстанавливали после сильных зимних морозов — в 1940 и 1978 годах. Теперь сад вновь нуждается в обновлении. Новый этап реконструкции станет четвертым поколением мелиховского сада Чехова.

«В молодой сад нам бы хотелось вложить дополнительный символический смысл: чтобы деревья в чеховском саду были посажены руками тех, кто сегодня продолжает хранить и культивировать сад чеховского наследия и чьи имена тесно связаны с жизнью чеховской драматургии и чеховского театра», — рассказала генеральный директор музея-заповедника Анастасия Журавлева.

Первые яблони высадят 14 сентября. Посадка пройдет рядом с флигелем, где Чехов написал пьесу «Чайка». В акции примут участие артисты и художественный руководитель Московского театра «Современник» Владимир Машков.