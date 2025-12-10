Сегодня 12:40 Историческая реконструкция боя за деревню Леоново прошла в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Чехов

История

Великая Отечественная война

Традиционное мероприятие провели уже в девятый раз. В этом году участие в нем приняло более 300 человек.

Битва за деревню Леоново впервые была воссоздана профессиональными реконструкторами. Мероприятие организовали Чеховский молодежный центр и военно-патриотическое объединение «Лопасненский батальон». Участники — школьники и воспитанники военно-патриотических отрядов — прошли по маршруту советских солдат 17-й стрелковой дивизии и 26-й танковой бригады, защищавших Стремиловский рубеж в годы Великой Отечественной войны. Отправившись колоннами от деревень Хоросино и Чубарово, они преодолели открытые поля, густые лесные массивы, а также реки и ручьи. Достигнув поля в районе деревни Леоново отряды перестроились в атакующие цепи и взяли штурмом опорный пункт условного противника.

«Основная задумка мероприятия — не провести реконструкцию, их достаточно много проводится, всяких разных. Главная цель — вовлечь детей непосредственно в сам процесс. Дети не просто смотрят, но и участвуют», — отметил руководитель военно-патриотического объединения «Лопасненский батальон» Николай Крючков.

После реконструкции участники возложили цветы к мемориалу в деревне Леоново и почтили память павших героев. Только по официальным данным, в тех боях погибло более 600 человек.