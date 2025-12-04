Историческая реконструкция боя за деревню Леоново пройдет в Чехове 6 декабря

Участники акции пройдут «Тропой памяти» от деревень Хоросино, Чубарово к Леоново, где во времена Великой Отечественной войны и развернулась ожесточенная битва. Здесь и будет основная площадка реконструкции.

83 года назад на Стремиловском рубеже Красная армия не позволила фашистским войскам продвинуться к Москве. Держали оборону 53, 17 стрелковые дивизии и 26 отдельная танковая бригада. В боях погибло и пропало без вести более 600 защитников Родины.

Участники акции смогут пройти по трем маршрутам, стать свидетелями реконструкции боя, а также почтить память погибших на полях сражений и возложить цветы к Мемориалу на братской могиле. Для всех будет организовано горячее питание и обогрев в палатке.