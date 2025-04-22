Историческая реконструкция боев Великой Отечественной войны пройдет в Химках

Зрелищное представление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, развернется на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» 26 апреля. В театрализованном сражении будут участвовать более 200 реконструкторов и около 150 профессиональных артистов.

Организаторы воссоздадут историческую панораму боевых действий с максимальной точностью. В реконструкции задействуют 50 единиц военной техники.

Гости мероприятия смогут полностью погрузиться в атмосферу 40-х годов прошлого века. Будут работать более 30 интерактивных площадок, в том числе выставки боевой техники, где можно будет подержать в руках легендарное оружие, а также полевая кухня. Они начнут работу с 13:00.

Реконструкция сражения развернется в 15.30. Вход на мероприятие свободный. Для удобства посетителей с 12:00 до 14:00 организован бесплатный трансфер от «Арены-Химки» и ТЦ «Мега Химки» на парковке со стороны Ленинградского шоссе.