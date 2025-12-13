Историческая лекция о взятии крепости Плевна прошла в Химках

В Центральной городской библиотеке в Химках прошла историческая лекция, посвященная одной из самых драматичных и славных страниц истории — взятию крепости Плевна, которое стало переломным моментом в русско-турецкой войне. Мероприятие объединило читателей, активных жителей и почетных гостей.

С приветственной речью к собравшимся обратилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма — одна из наших важнейших задач. Вспоминая о таких переломных победах, как взятие Плевны, мы учим нашу молодежь гордиться своей страной и ее героями, которые во все времена проявляли чудеса мужества и самопожертвования», — отметила Инна Монастырская.

Гостям мероприятия рассказали о том, как проходило взятие Плевны. После двух штурмов русское командование приняло решение о полной блокаде крепости. Эта изматывающая осада, длившаяся несколько месяцев, потребовала от солдат невероятной стойкости. В итоге, исчерпав все ресурсы, турецкий гарнизон был вынужден капитулировать. Падение Плевны открыло русской армии дорогу на Софию и стало ключом к победе в войне и освобождению Болгарии.

«Ратные традиции наших предков живы и сегодня. Бойцы специальной военной операции, так же как и герои Плевны, проявляют невероятное мужество и самопожертвование, защищая интересы нашей страны и наше будущее. Мы гордимся ими и верим в их победу», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что в рамках подобный мероприятий ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий — шаг к формированию крепкого, сплоченного и осознанного общества.