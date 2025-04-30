Историческая лекция о взятии Берлина пройдет в Химках 30 апреля

Открытый урок истории о ключевом событии 1945 года пройдет в детском саду № 42. Собравшимся расскажут, как советским войскам удалось овладеть столицей Германии.
Жители узнают о подвигах советских солдат и значении операции для Отечества и всего мира.
«Это одно из самых важнейших событий Второй мировой войны для всего человечества. Именно штурм Берлина стал символом свободы и окончательной победы над гитлеровской Германией», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.
Участников патриотической встречи ждут трогательные выступления воспитанников дошкольного учреждения. Дети исполнят песни военных лет и продемонстрируют хореографические и театральные номера.
Урок истории пройдет в детском саду № 42 в Луневе 30 апреля в 9:00. Он станет частью масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Ее целью является воспитание у подрастающего поколения любви к Родине и уважения к ее героям.
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