Историческая лекция о взятии Берлина пройдет в Химках 30 апреля

Открытый урок истории о ключевом событии 1945 года пройдет в детском саду № 42. Собравшимся расскажут, как советским войскам удалось овладеть столицей Германии.

Жители узнают о подвигах советских солдат и значении операции для Отечества и всего мира.

«Это одно из самых важнейших событий Второй мировой войны для всего человечества. Именно штурм Берлина стал символом свободы и окончательной победы над гитлеровской Германией», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участников патриотической встречи ждут трогательные выступления воспитанников дошкольного учреждения. Дети исполнят песни военных лет и продемонстрируют хореографические и театральные номера.

Урок истории пройдет в детском саду № 42 в Луневе 30 апреля в 9:00. Он станет частью масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Ее целью является воспитание у подрастающего поколения любви к Родине и уважения к ее героям.