Историческая лекция о подвигах городов-героев прошла в Химках

В Детской школе искусств имени Верстовского в Химках прошел открытый урок истории о значении почетного звания «Город-герой». Участие в нем приняли воспитанники учреждения, их родители, педагоги, муниципальные депутаты и общественные деятели.

Акцент в лекции сделали на истории Москвы. Значительный вклад в сражение за столицу внесли и жители Химок. Они уходили на фронт добровольцами, помогали сооружать оборонительные рубежи, заботились о раненых, трудились на военных заводах.

«Также особое внимание уделили Ленинграду, Волгограду и Севастополю. Эти города стали символами мужества, стойкости и несгибаемого духа советского народа», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Открытый урок истории провели в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — объединить жителей всех возрастов вокруг общих ценностей: любви к Родине и уважения к ее героям.