Историческая лекция о подвигах городов-героев пройдет в Химках

Открытый урок истории проведут на базе Детской школы искусств имени Верстовского 6 мая. Собравшиеся узнают, что значит почетное звание «Город-герой» и за что его присваивали.

Участие в лекции примут воспитанники школы, их родители, педагоги, муниципальные депутаты и общественные деятели.

«Лекция направлена на то, чтобы напомнить молодому поколению: свобода и мир были завоеваны ценой огромных жертв. Звание „Город-герой“ — это не просто статус, это символ бессмертного подвига народа», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Участники открытого урока узнают, за что почетное звание получили такие ключевые города, как Москва, Ленинград, Волгоград и Севастополь. Их жители в истории считаются примерами мужества и самоотверженности.

Посетить лекцию каждый желающий сможет 6 мая. Она пройдет в 13:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.

Мероприятие проведут в рамках масштабной патриотической программы, целью которой является привить молодому поколению уважение к историческому и культурному наследию страны.