Историческая лекция о микрорайоне Глухово прошла в центре культуры Ногинска

Любители истории, краеведы, депутаты и просто неравнодушные жители, собрались в Центре культуры и творчества «Глухово». Им рассказали, каким был микрорайон 65 лет назад, и представили коллекцию уникальных фотографий.

Мероприятие прошло в преддверии юбилея Глуховского рабочего клуба. Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, специалист по вечной мерзлоте Андрей Скворцов выступил с лекцией «Глухово на фотографиях 1940-х — начала 1960-х годов».

Основой послужили снимки из коллекции его отца — преподавателя школы фабрично-заводского ученичества, краеведа, фотографа и художника Георгия Скворцова. Он собрал 38 тысяч негативов Ногинска и окрестностей. Краевед составлял каталог к каждой фотографии, где отмечал дату, тип пленки, сюжет.

Андрей Скворцов продемонстрировал порядка 100 снимков. Теперь он планирует подготовить фотовыставку. Кроме того, в ближайшее время для горожан проведут еще одну лекцию о Ногинске.