Историческая лекция о битве за Днепр прошла в Химках

В Доме культуры Лунево 24 декабря прошло патриотическое мероприятие, посвященное завершению Битвы за Днепр во время Великой Отечественной войны. Гости узнали о мужестве советских солдат, которые форсировали реку в самых трудных условиях.

На встрече химчане перенеслись на поля сражений, которые охватывали сотни километров. Специалисты рассказали о стойкости и героизме наших солдат, благодаря которым был обеспечен переломный момент в ходе войны.

«Битва за Днепр — это грандиозный подвиг сотен тысяч солдат, чья стойкость и героизм навсегда вписаны в историю нашей страны. Мы обязаны помнить каждый шаг, каждый рубеж, отвоеванный ценой неимоверных усилий. Это наша общая история, наша общая гордость!» — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Спикеры отметили, что подобные встречи — это живая связь поколений. Они помогают каждому осознать величие духа русского солдата и понять, какой ценой досталась мирная жизнь.

«В наше время, когда как никогда важно беречь историческую правду и воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за свою страну, такие мероприятия приобретают особое значение. Они помогают нам по-настоящему прикоснуться к героическому прошлому, понять масштаб подвига наших предков и осознать величие нашей Победы. Это живой урок мужества для каждого из нас», — отметила народная избранница Татьяна Кавторева.

Депутат Химок Глеб Демченко подчеркнул, что память о таких событиях — не просто дань уважения, а фундамент, на котором строится будущее.