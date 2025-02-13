Историческая лекция ко Дню зимних видов спорта прошла в Химках

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках провели лекцию, посвященную Дню зимних видов спорта. Жителей поздравили с праздником и рассказали об истории развития спорта в стране и округе.

Юные хоккеисты, их родители и тренеры узнали о достижениях известных спортсменов из Химок, ставших чемпионами международных и всероссийских соревнований. Среди них — Анфиса Резцова, Кристина Резцова, Владимир Крутов и Виктор Полупанов. Кроме того, после лекционной части воспитанники хоккейного отделения «Новатора» получили значки «Готов к труду и обороне!».

«День зимних видов спорта — это прекрасная возможность собрать вместе тех, кто любит физическую культуру. Это также отличный шанс популязировать здоровый и активный образ жизни», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что развитие массового спорта — одна из приоритетных задач для администрации Химок. Так, в округе регулярно организуют турниры, эстафеты и веселые старты.