Историческая конференция «Они сражались за Родину!» прошла в Реутове

Центром проведения городской конференции стала школа № 7. В мероприятии участвовали ученики 8-11-х классов из всех образовательных учреждений Реутова, педагоги, ветераны и представители администрации.

Главной целью конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стало сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма у подрастающего поколения и противодействие фальсификации истории.

Старшеклассники представили в своих докладах исследования о подвигах советских солдат и офицеров, партизан, медиков и тружеников тыла.

Почетные гости мероприятия, кандидат военных наук, член Московского комитета ветеранов войн Александр Огурцов и сотрудники управления образования и учебно-методического центра отметили высокий уровень подготовки работ школьников.

Конференция завершилась награждением участников. По итогам мероприятия будет выпущен электронный сборник, включающий все представленные доклады.