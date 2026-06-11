«Исток-Аудио» из Фрязина укрепит позиции на индийском рынке слухопротезирования

ГК «Исток-Аудио», расположенная в наукограде Фрязино, подвела итоги сотрудничества с индийским партнером SAIMO и обозначила планы по дальнейшему развитию бизнеса в Индии. За два года продукция компании заняла заметные позиции в сегменте высокотехнологичных решений для слухопротезирования.

На встрече представители компаний обсудили оценку результатов работы на индийском рынке, перспективы расширения продуктовой линейки и сервисных решений для пользователей слуховых аппаратов. За это время слуховые аппараты российского производителя были представлены в крупнейших городах Индии и получили признание среди специалистов и пациентов.

Заместитель генерального директора ГК «Исток-Аудио» Михаил Климачев отметил, что международная экспансия остается одним из стратегических направлений развития компании. «В течение двух лет взаимодействие с компанией SAIMO демонстрирует устойчивый рост от квартала к кварталу. Расширение присутствия в Индии соответствует нашей глобальной миссии — повышать доступность современных технологий слухопротезирования для людей по всему миру», — подчеркнул он.

Одной из ключевых тем встречи стало продвижение новой линейки слуховых аппаратов «Прима», которая была выведена на индийский рынок в 2026 году. Первые отзывы пользователей и специалистов свидетельствуют о высоком спросе на новую продукцию. Среди преимуществ устройств отмечаются качество звучания, разборчивость речи и современный дизайн.

Стороны также обсудили запуск новых сервисов для пользователей, расширение каналов продаж и перспективные инвестиционные проекты. По мнению участников переговоров, дальнейшее развитие сотрудничества позволит масштабировать бизнес на индийском рынке и увеличить доступность современных решений для людей с нарушениями слуха.