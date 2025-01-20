Исследования более 2,9 тысячи проб меда провели в Подмосковье за год

Специалисты лаборатории Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели исследования 2,9 тысячи проб меда разных сортов за год. Это продукция, которую продают на рынках и ярмарках региона.

В рамках исследований специалисты определяли вкус, цвет, внешний вид, аромат, консистенцию, наличие признаков брожения и посторонних механических примесей. Лабораторные техники позволили установить содержание сахарозы и воды, определить диастазное число и общую кислотность.

Все исследования проводились на образцах продукции, реализуемой на региональных ярмарках и рынках. Чтобы избежать покупки контрафакта, жителям рекомендуется покупать мед только в санкционированных местах торговли, где продавцы могут предоставить полный комплект документов, подтверждающих происхождение и содержащих информацию о товаре.