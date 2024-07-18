Исследование водоемов провели в Лотошине по просьбе жителей

Передвижная лаборатория «Мособлэкомониторинг» по просьбе жителей взяла пробы в озерах городского округа Лотошино. Воду исследовали по 11 показателям.

В лаборатории проверили водородный показатель, температуру, содержание веществ в воде. В озере без названия у деревни Хмелевки выявили снижение концентрации растворенного кислорода, что стало следствием обильного цветения водной растительности.

Также исследовали воду озера Большое вблизи деревни Чапаево. Превышений нормативов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения и культурно-бытового использования не выявили.

«Сейчас в Подмосковье жаркий летний период, метеорологи фиксируют рекордные показатели на столбиках термометров, это не может не сказаться на природе. Водная растительность в этом году цветет намного обильнее нежели в прошлом», — добавил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Сине-зеленые водоросли провоцируют процессы, которые обедняют воду кислородом. Это в свою очередь приводит к гибели водной фауны.

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