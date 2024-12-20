Испытательный центр микроэлектроники нарастил мощности в Дубне

Испытательный центр микроэлектроники предприятия «Детектор» в четыре раза увеличил площади на территории особой экономической зоны «Дубна». Там проводят исследования изделий для российской промышленности.

Предприятие уже закупило новое испытательное оборудование и воссоздало второй испытательный ионный комплекс. Его планируют запустить в 2025 году.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, в проект инвестировали 370 миллионов рублей. Благодаря этому предприятие смогло расширить перечень проводимых испытаний, которые нужны для сертификации и подтверждения качества продукции.

«Учитывая, что сегодня в России производство электроники и микроэлектроники активно развивается в рамках обеспечения технологического суверенитета, объем запросов на проведение испытаний „НПП „Детектор“ также будет расти», — отметила она.

Компания контролирует качество микроэлектроники и проводит сертификационные испытания на механические и климатические воздействия. Кроме того предприятие проводит радиационные испытания.

По словам генерального директора Антона Бычкова, «Детектор» растет как в технической части, ак и в штатном составе. Так, сейчас там трудятся более 50 человек.

«Каждый год компания инвестирует в знания сотрудников, организуя не только обязательные обучения, но и дополнительные, по желанию самого работника. В 2024 году инвестиции в развитие компетенций составили более четырех миллионов рублей», — подчеркнул он.