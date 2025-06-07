Испытательный комплекс ЭНА в Щелкове прошел аккредитацию в «Росатоме»

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

«Росатом» аккредитовал испытательный комплекс ЭНА, расположенный в Щелкове. Теперь предприятие сможет проводить испытания продукций сторонних организаций благодаря собственной лаборатории.

Аккредитация подтверждает высокий уровень компетентности и технической оснащенности комплекса, а также его соответствие строгим нормативным требованиям и стандартам безопасности атомной отрасли. Получение аккредитации позволит повысить качество контроля и ускорить процессы подтверждения соответствия производимого оборудования.

АО «ЭНА» — один из ведущих российских производителей насосного оборудования. Свою историю предприятие ведет с 1932 года.

О строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.

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