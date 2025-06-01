Испытания первой плавучей поликлиники в России прошли в Коломне
В Коломне приступили к ходовым испытаниям первой плавучей поликлиники. Ее построили по заказу Ханты-Мансийского автономного округа взамен теплохода «Николай Пирогов», который вскоре отправится на капитальный ремонт.
Специалисты порта «Коломна» завершили основную фазу работ. Теперь им предстоит проверить все системы, чтобы отправить теплоход в Ханты-Мансийск. Судно ждут более восьми тысяч жителей в 94 труднодоступных населенных пунктах.
«Это второй теплоход, причём это специализированный теплоход, который на сегодняшний день спускается на воду. Общее количество специальностей врачей-специалистов, которые там будут принимать, — 12 человек. Это полный спектр как функциональной диагностики, так и лабораторных исследований», — сказал главный врач центра профессиональной патологии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Николай Ташланов.
Габариты поликлиники в длину — 65 метров, а в ширину — почти 11 метров. Осадок составляет чуть больше метра, а это значит, что теплоход сможет заходить в притоки Оби и Иртыша. Судно спроектировали специалисты «Порта Коломна». На работу ушло два года.
«Нет таких судов. Все, что здесь придумано, это все придумано с нуля, с чистого листа», — уточнил генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев.
Поликлиника на воде будет принимать до 50 пациентов. Ее отправят в Ханты-Мансийск осенью. Если судно получится разогнать до проектных показателей — 21 километр в час, то специалисты планируют взять проект за основу при строительстве пассажирских теплоходов и паромов. Последние востребованы в Сибири и на Дальнем Востоке.