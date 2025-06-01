Испытания первой плавучей поликлиники в России прошли в Коломне

В Коломне приступили к ходовым испытаниям первой плавучей поликлиники. Ее построили по заказу Ханты-Мансийского автономного округа взамен теплохода «Николай Пирогов», который вскоре отправится на капитальный ремонт.

«Это второй теплоход, причём это специализированный теплоход, который на сегодняшний день спускается на воду. Общее количество специальностей врачей-специалистов, которые там будут принимать, — 12 человек. Это полный спектр как функциональной диагностики, так и лабораторных исследований», — сказал главный врач центра профессиональной патологии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Николай Ташланов.

Специалисты порта «Коломна» завершили основную фазу работ. Теперь им предстоит проверить все системы, чтобы отправить теплоход в Ханты-Мансийск. Судно ждут более восьми тысяч жителей в 94 труднодоступных населенных пунктах.

Габариты поликлиники в длину — 65 метров, а в ширину — почти 11 метров. Осадок составляет чуть больше метра, а это значит, что теплоход сможет заходить в притоки Оби и Иртыша. Судно спроектировали специалисты «Порта Коломна». На работу ушло два года.

«Нет таких судов. Все, что здесь придумано, это все придумано с нуля, с чистого листа», — уточнил генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев.

Поликлиника на воде будет принимать до 50 пациентов. Ее отправят в Ханты-Мансийск осенью. Если судно получится разогнать до проектных показателей — 21 километр в час, то специалисты планируют взять проект за основу при строительстве пассажирских теплоходов и паромов. Последние востребованы в Сибири и на Дальнем Востоке.