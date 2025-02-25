Испытания нового пассажирского тепловоза для дизель-поезда пройдут в Коломне

Построенный в Коломне пассажирский тепловоз для дизель-поезда готовят к испытаниям. Они пройдут на местном предприятии. Это первый подобный локомотив в своем роде.

Удобство и комфорт кабины машиниста, размеры локомотива и его соответствие экологическим нормам оценят эксперты специализированных центров. Также они проведут взвешивание тепловоза.

«На тепловозе усовершенствована система управления — установлены блоки устройства мониторинга и контроля и управления дверьми электропоезда, размещен дисплей для выведения диагностической информации и информации системы видеонаблюдения», — добавили в «Трансмашхолдинге».

Локомотив может развивать скорость до 120 км/ч. В составе предполагается от двух до шести вагонов.

Тепловоз можно использовать как в составе дизель-поезда, так и отдельно в качестве тягового элемента пассажирских поездов.