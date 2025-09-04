Испытания элементов нового высокоскоростного поезда начались в Коломне

Специалисты научно-исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава Коломны приступили к тестированию элементов ходовой части будущего поезда «Белый кречет». Он свяжет Москву и Санкт-Петербург.

Институт стал локацией для испытаний, потому что здесь находится единственный в России стенд, позволяющий сымитировать нагрузки на колесную пару при движении высокоскоростного электропоезда.

«Объекты для изучения — колеса, оси для моторной и немоторной тележек. Все элементы созданы на российских предприятиях. На каждой детали установлены от 20 до 50 тензорезисторов. Эти датчики фиксируют максимальные деформации изделий под различными нагрузками», — прокомментировали специалисты.

Испытания идут круглосуточно. Проверка будет продолжаться до мая 2026 года. За это время оси должны пройти 50 миллионов циклов нагружения, а колеса — до 20 миллионов.