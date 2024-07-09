Испытания двигателей для ракеты «Ангара-А5М» провели в Химках

РД-191М — высокоэкономичный однокамерный двигатель, который работает на керосине и жидком кислороде. При разработке применялись конструкторские и технологические наработки, которые помогли сократить сроки и затраты на создание, а также провести полный цикл автономных испытаний силовых агрегатов.

Отметим, что первый такой двигатель создали на территории «Энергомаша» в конце прошлого года. Новые двигатели отличаются увеличенной тягой, что существенно расширит возможности по отправке грузов на будущую Российскую орбитальную станцию. Двигатели установят на первой и второй ступенях ракеты-носителя «Ангара-А5М». Первый запуск ракеты пройдет в 2027 году с космодрома Восточный.

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