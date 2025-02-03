Испытание ракет «Циркон» завершили в Реутове

Летные испытания гиперзвуковых крылатых ракет с подводных носителей завершились в Реутове. Это стало важным событием для ракетно-космической отрасли.

Новость сообщили на заседании секции имени академика В. Н. Челомея. Оно состоялось в рамках традиционных Академических чтений по космонавтике.

Участниками события стали генеральный директор и генеральный конструктор АО «ВПК „НПО машиностроения“ Александр Леонов, а также муниципальные депутаты с председателем Совета Николаем Ковалевым.

На заседании представили доклады на значимые для отрасли темы. В том числе обсудили подготовку космонавтов к лунным миссиям и использование технологий виртуальной реальности.

Отметим, что «Циркон» стал первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, способной развивать скорость, превышающую скорость звука в несколько раз.