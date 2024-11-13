Исправность тахографов на грузопассажирском транспорте проверят в Балашихе

В Балашихе начался очередной профилактический рейд «Тахограф», который продлится с 11 по 17 ноября. Основная цель мероприятия — предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием грузовых автомобилей, связанных с нарушением режима труда и отдыха водителей.

Анализ причин ДТП показывает, что в каждом третьем случае усматривается нарушение режима труда и отдыха. Это связано с пренебрежением нормами безопасности как со стороны водителей, так и со стороны должностных лиц автотранспортных предприятий. В рамках рейда «Тахограф» будет усилен контроль за оснащением транспортных средств тахографами, что позволит более эффективно отслеживать соблюдение водителями установленных норм.

Профилактические рейды «Тахограф» проводятся в Балашихе регулярно и направлены на повышение безопасности на дорогах. Организаторы мероприятия надеются, что такие меры помогут сократить количество аварий и улучшить общее состояние дорожной безопасности в регионе.

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