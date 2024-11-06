Исправность радиаторов в квартирах проверили в Лосино-Петровском

Члены партии «Единая Россия» в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» провели обход по квартирам и проверили исправность оборудования. Они также напомнили жители правила безопасной эксплуатации зимой.

Поквартирные обходы проводят для того, чтобы повысить качество услуг в сфере ЖКХ. Партийцы осматривали оборудование, проверяли его состояние и напоминали о правилах безопасности. Все это сделано для того, чтобы снизить количество чрезвычайных происшествий.

«Мы обязаны быть на передовой, обеспечивая нашим гражданам тепло и комфорт в их домах. Проверка готовности к отопительному сезону — это наша ответственность перед каждым жителем. Мы должны быть уверены, что системы теплоснабжения работают без сбоев, а жители знают, как правильно ими пользоваться», — сказал куратор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Елена Нестерова.

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