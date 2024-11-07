Исправность радиаторов отопления в квартирах проверили в Лосино-Петровском

В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» представители партии «Единая Россия» провели поквартирные обходы, направленные на проверку исправности оборудования и повышение безопасности в зимний период. В ходе визитов партийцы осматривали состояние систем отопления и напоминали жителям о правилах безопасной эксплуатации.

Цель таких мероприятий — улучшение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и снижение количества чрезвычайных происшествий. Особое внимание уделялось готовности к отопительному сезону, что является важной составляющей обеспечения тепла и комфорта в домах граждан.

Куратор партийного проекта Елена Нестерова подчеркнула, что проверка необходима для того, чтобы системы теплоснабжения работали без сбоев.

Такие инициативы способствуют повышению информированности граждан и укреплению доверия к коммунальным службам, что особенно важно в преддверии холодного сезона.

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