Исправность домофонов в 22 жилых домах проверили в Истре

Сотрудники провели технический осмотр оборудования: отремонтировали домофонные трубки и установки на входной двери, а также восстановили линии связи.

Как отметили в управляющей компании, чаще всего приборы ломаются по двум причинам — заедают кнопки из-за попадания грязи или вандальных действий, а также из-за нарушений сигнала, который отправляется не в ту квартиру или не проходит совсем.

Чтобы устранить такие проблемы проводят диагностику, затем меняют старые провода на более качественные, если это необходимо. Иногда бывает, что домофон установлен и подключен неправильно. В таких ситуациях достаточно перенастроить систему.

О неисправном домофоне можно сообщить в управляющую компанию АО «Истринская теплосеть» в круглосуточную диспетчерскую по телефонам: 8 (977) 115-76-74 или 8 (991) 650-68-80.