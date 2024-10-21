Использование сельхозземель Подмосковья начнут контролировать через спутниковые системы

Использование сельскохозяйственных земель будут отслеживать через дистанционное зондирование со спутников в Подмосковье. Это необходимо для получения актуальной информации о выращиваемых в регионе культурах.

Как сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья, ведомство заключило контракт на проведение таких работ с ООО «ИКИЗ». По словам главы министерства Сергея Двойных, применение технологии позволит оперативно обновлять информацию о принадлежности земель к разным видам сельхозугодий и использовании территорий для выращивания культур.

«В данный момент в Подмосковье активно проводится кампания во вводу в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее не используемых земель, инструменты геомониторинга также будут задействованы в этом процессе», — отметил он.

Кроме того, полученные с аппаратов снимки позволят получать данные о произрастании борщевика и отслеживать результаты борьбы с ним.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.