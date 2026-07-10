Использование арендных электросамокатов ограничили в Коломне

Администрация городского округа Коломна утвердила новые правила работы сервисов кикшеринга. Документ определяет официальные парковки для электросамокатов, а также территории, где их использование полностью запрещено.

Для размещения электросамокатов в округе определены 42 официальные площадки. На каждой из них нанесут специальную разметку. Оставлять транспорт в других местах запрещено. Ограничения распространяются на велопешеходные и велосипедные дорожки, узкие тротуары, территории возле памятников, мемориалов и воинских захоронений, пешеходных переходов, социальных учреждений, остановок общественного транспорта, а также газоны, цветники, арки и пространства рядом с подъездами многоквартирных домов.

Операторы обязаны оперативно перемещать самокаты, оставленные вне официальных парковочных зон. Если этого не произойдет, технику эвакуируют сотрудники МБУ «Спецавтохозяйство», а компании понесут предусмотренную соглашением ответственность.

Полный запрет на использование арендных электросамокатов вводится на 12 общественных территориях. В их числе Мемориальный парк, парк Мира, парк 50-летия Октября, сквер имени В. А. Зайцева, Окский сквер, зона отдыха возле Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря в Старом Бобреневе, парки «Дубки» и «Сосновый бор» в Озерах, парк в Непецине, сквер «Детский городок» на улице Пионерской, территория на левом берегу Оки в районе улицы Бочманово и мемориальный сквер на улице Цементников.

Услуги кикшеринга в Коломне оказывают три оператора. В их распоряжении находится около 400 электросамокатов, при этом максимальная скорость всех транспортных средств программно ограничена до 25 километров в час.