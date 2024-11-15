Музыканты из Солнечногорска стали лауреатами международного конкурса

Воспитанники Солнечногорской детской школы искусств Павел Бакулин и Анна Гаврилова стали лауреатами IX международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах имени Василия Андреева, который прошел в Санкт-Петербурге. В конкурсе приняли участие более 200 исполнителей из России, Белоруссии и Сербии.
Павел Бакулин завоевал первое место в старшей группе в категории «балалайка». Его преподавателем является заслуженный работник культуры Российской Федерации Нина Тихонова, а концертмейстером — Елена Шпак.
Анна Гаврилова также была награждена первым местом в средней группе в категории «гусли звончатые». Ее наставником выступила заслуженный работник культуры Московской области Елена Климова, а концертмейстером — Иван Кузнецов.
«Поздравляю наших музыкантов с победой на престижном международном конкурсе! Желаю им продолжать совершенствовать свое мастерство, покорять слушателей и достигать новых высот», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Исполнители успешно преодолели три этапа конкурсного отбора: заочный и два очных.
Учредителем конкурса выступает комитет по культуре Санкт-Петербурга, а мероприятие прошло с информационной поддержкой Министерства культуры Российской Федерации.