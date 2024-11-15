Музыканты из Солнечногорска стали лауреатами международного конкурса

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Воспитанники Солнечногорской детской школы искусств Павел Бакулин и Анна Гаврилова стали лауреатами IX международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах имени Василия Андреева, который прошел в Санкт-Петербурге. В конкурсе приняли участие более 200 исполнителей из России, Белоруссии и Сербии.

Павел Бакулин завоевал первое место в старшей группе в категории «балалайка». Его преподавателем является заслуженный работник культуры Российской Федерации Нина Тихонова, а концертмейстером — Елена Шпак.

Анна Гаврилова также была награждена первым местом в средней группе в категории «гусли звончатые». Ее наставником выступила заслуженный работник культуры Московской области Елена Климова, а концертмейстером — Иван Кузнецов.

«Поздравляю наших музыкантов с победой на престижном международном конкурсе! Желаю им продолжать совершенствовать свое мастерство, покорять слушателей и достигать новых высот», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.