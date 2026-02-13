Исполнители из Ногинска победили на зональном этапе вокального фестиваля

Юные артисты Богородского округа успешно выступили на региональном конкурсе. Первоклассники из Центра образования № 21 города Ногинск стали лучшими в своей возрастной категории.

Очный тур зонального этапа прошел в Доме культуры «Саввино» в Балашихе. Он объединил больше тысячи детей из восьми городов Подмосковья. Хоровые коллективы соревновались в четырех возрастных группах. Участники исполняли классические и народные композиции.

Хор «Звонкие голоса» из Ногинска покорил жюри искренностью и зрелостью исполнения.

«Мы очень гордимся нашими первоклассниками. Они вложили в выступление всю душу», — отметили педагоги коллектива.

Финал фестиваля состоится в марте в Дмитрове. Ребята представят Богородский округ и поборются за звание лучшего хорового коллектива Подмосковья. Фестиваль направлен на возрождение традиций хорового пения и поддержку юных талантов.