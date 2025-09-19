Искусственные неровности установили по просьбе жителей в микрорайоне Ногинска

В микрорайоне Успенск установлены искусственные неровности для повышения безопасности пешеходов. Местная администрация активно реагируют на обращения жителей, заботясь о комфортной и безопасной среде.

18 сентября депутаты провели встречу с жителями на улице Октябрьской. Обсуждался важный вопрос, касающийся пешеходного перехода возле остановки общественного транспорта, где возникали опасные ситуации. Местные жители выражали опасения за безопасность детей, которые могли неожиданно выбегать на проезжую часть, а водители не всегда успевали реагировать на это.

В результате обсуждений было принято решение установить две искусственные неровности перед остановкой. Это позволит автомобилям заранее снизить скорость и уменьшить риск аварийных ситуаций.

В дополнение к этому, в следующем году планируется обустроить новый проход от пешеходного перехода к дому № 85, что облегчит передвижение мам с колясками и другими пешеходами. На встрече также затронули темы благоустройства дворовых территорий и взаимодействия с управляющей компанией. Формат общения с местными жителями продолжит развиваться, что свидетельствует о стремлении депутатов учитывать их мнение и улучшать качество жизни в округе.