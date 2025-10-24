Искусственные неровности отремонтировали в Зарайске

В округе приняты меры по повышению безопасности дорожного движения путем восстановления искусственных неровностей на дорогах. «Мосавтодор» провел масштабные ремонтные работы на региональных трассах в девяти подмосковных округах, в том числе и в Зарайске.

В рамках этой программы в округе были проведены работы по восстановлению искусственных неровностей на дороге в деревне Журавна. Поврежденные или изношенные искусственные неровности на дорогах были заменены или отремонтированы.

«Искусственные неровности играют важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, помогая успокоить трафик на участках, расположенных вблизи социально значимых объектов, таких как школы, детские сады и больницы, а также в потенциально опасных местах, где водители часто превышают скорость, например, на нерегулируемых перекрестках», — сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По словам специалистов, для поддержания безопасности на региональных дорогах сотрудники «Мосавтодора» регулярно проводят обследование дорожного покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, включая ограждения, светофоры, линии освещения, дорожные знаки и искусственные неровности. Особое внимание уделяется участкам дорог, расположенным вблизи школ, детских садов, больниц и других социальных объектов, где наблюдается высокая интенсивность движения пешеходов.