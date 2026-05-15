Искусственные неровности отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Министерство транспорта Подмосковья проинформировало о результатах плановых ремонтных работ, которые специалисты «Мосавтодора» провели за неделю. В порядок привели восемь искусственных дорожных неровностей, расположенных на региональных трассах в шести округах.

Обновление объектов провели в Пушкинском округе на Боткинской улице в микрорайоне Клязьма, в Коломне — на Озерском шоссе, а также на улицах Девичье Поле и Коломенской, в Дмитрове на улице Кольцо и в Подольске на улице Ленина в микрорайоне Климовск.

Кроме того, ремонт искусственных неровностей прошел в деревне Нивки в округе Ступино и деревне Павловское в муниципальном округе Луховицы.

Установка этих объектов на дорогах необходима для снижения транспортного потока. Такие конструкции монтируют преимущественно на участках, прилегающих к образовательным организациям, медицинским и спортивным учреждениям, а также в других местах с высокой интенсивностью пешеходного движения.