Искусственные неровности обновили на 8 дорогах в Подмосковье

Представители Мосавтодора отремонтировали поврежденные искусственные неровности на восьми дорогах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели на улицах в Лыткарине, Дзержинском, Жуковском, Пушкино, Коломне, а также в Богородском округе и деревне Пирогово. В ведомстве пояснили, что искусственные неровности устанавливают для снижения скорости в опасных местах и рядом с социально значимыми объектами.

Дорожные службы уточняют, что поврежденные элементы представляют опасность для пешеходов и водителей, поэтому их ремонт проводится регулярно.

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