Искусственные неровности на дорогах отремонтировали в 6 округах Подмосковья

Работники Мосавтодора отремонтировали искусственные неровности на дорогах в шести городских округах Подмосковья. Эти преграды необходимы для контроля скорости в населенных пунктах.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в местах, где водители превышают скоростной режим», — рассказали в подмосковном Минтрансе.

Ремонт провели в Чехове, Жуковском, Мытищах, а также на дорогах в малых населенных пунктах Солнечногорска и Красногорска.

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