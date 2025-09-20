Искусственную неровность установили возле школы «Триумф» в Химках

«Лежачие полицейские» установили на тротуаре возле входа в школу «Триумф» в Химках, которая находится между улицами Первомайской и Московской. Искусственные неровности — это вынужденная мера, призванная заставить водителей средств индивидуальной мобильности снижать скорость рядом с детскими учреждениями.

Пешеходная дорожка рядом со школой «Триумф» всегда многолюдна, особенно перед началом занятий и в конце учебного дня. Вдоль забора школы проходит велодорожка. Выходя из калитки, дети сразу попадают на тротуар с разметкой — электросамокатчики могут не успеть вовремя затормозить.

Инспектор по пропаганде БДД лейтенант полиции Ангелина Врабие рассказала, что руководство школы обратилось к Госавтоинспекции для того, чтобы обезопасить это место от гонщиков на самокатах, гироскутерах и велосипедах. И сотрудники посодействовали в решении вопроса.

«Администрация школы обратилась к Госавтоинспекции с просьбой решить проблему безопасности на этом участке. Госавтоинспекция поставила заместителю главы Химок вопрос о безопасности детей, которые выходят из школы и могут попасть под колеса самоката», — сообщила Ангелина Врабие.

В 2025 году электросамокаты были официально признаны в России транспортным средством, поэтому их пользователи должны соблюдать все правила дорожного движения.

Например, в зонах с высокой пешеходной нагрузкой можно ездить со скоростью не выше пяти км/час, но эти требования выполняют не все. Поэтому «лежачий полицейский» — это вынужденная мера, которая заставит водителей СИМ снижать скорость рядом со школами и детскими садами.